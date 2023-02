Le commerce extérieur poursuit sa progression en janvier

Le commerce extérieur helvétique a continué sa progression en janvier, autant au niveau des exportations que des importations grâce notamment à la demande soutenue en produits pharmaceutiques.

En janvier, les exportations ont crû de 2,2% en nominal (non corrigé de l'inflation) et de 2,5% en termes réels (ajusté des prix) à 22,6 milliards de francs, a détaillé mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans un communiqué.

Le solde commercial a du coup accéléré de 10,7% sur un mois à 3,12 milliards de francs.

Le gros des ventes a été porté par les produits chimiques et pharmaceutiques, dont les ventes ont crû de 3,9% sur un mois à 11,8 milliards, suivi par les machines et l'électronique (+2,5%) et l'horlogerie (-1,3%).

Par destination, les exportations vers l'Union européenne, premier client des sociétés suisses, ont progressé de 2,2% à 11,8 milliards. Les trois premiers clients de la Confédération - Allemagne, France et Italie - ont cependant réduit leurs achats en produits helvétiques.

Les ventes internationales ont également accéléré vers l'Amérique du Nord (+12,8%), alors qu'elles ont reculé vers l'Asie (-7,3%). Les exportations vers la Chine (-16,3%), le Japon (-30,1%) et Singapour (-2,5%) se sont ainsi contractées. Elles ont par contre rebondi vers l'Amérique centrale et du Sud (+19,6%) pendant le mois sous revue.

/ATS