Le conseiller fédéral Martin Pfister à Crans-Montana (VS) dimanche

Martin Pfister s’est rendu dimanche à Crans-Montana, un mois après le drame du 1er janvier. Le conseiller fédéral et sa délégation se sont recueillis au mémorial avant la descente masculine de Coupe du monde, tandis qu’un moment de recueillement a été observé à 11h00.

Le ministre des sports s'est rendu sur le Haut-Plateau aux alentours de 9h30. Il était accompagné de sa fille, du président du conseil national Pierre-André Page et de sa femme, ainsi que du conseiller d'État valaisan Christophe Darbellay et de sa compagne.

La délégation a d'abord rencontré de jeunes skieurs de la région, avant de se diriger vers le mémorial aménagé à quelques centaines de mètres du lieu du drame, à proximité de la Chapelle St-Christophe. Les élus y ont déposé une gerbe de fleurs au nom du Conseil fédéral et signé le livre de condoléances.

Pour mémoire, le président de la Confédération Guy Parmelin et le conseiller fédéral Beat Jans s'étaient eux aussi rendus dans la station valaisanne dans les jours qui ont suivi le drame.

Hommages continuent

Aux alentours de 11h00, peu avant la course du jour, une minute de silence a été observée par les milliers de spectateurs présents dans l'aire d'arrivée des Barzettes. Les cloches de toutes les églises de la station valaisanne ont retenti au même moment.

Dans le village endeuillé, les fleurs, bougies et messages sont toujours plus nombreux. Les escaliers qui mènent au bar 'Le Constellation' - aujourd'hui dissimulés derrière des planches en bois qui font office de scellé officiel - en sont recouverts, notamment depuis que des skieuses italiennes y ont déposé un bouquet mercredi dernier.

Le 1er février marque un mois depuis la tragédie du Nouvel An, qui a fait 40 morts et 116 blessés.

/ATS