Le conseiller fédéral Martin Pfister auprès des troupes à Davos

Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister a rendu visite lundi à Davos aux ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister a rendu visite lundi à Davos aux troupes mobilisées dans le cadre du Forum économique mondial. Il s’est dit impressionné par la collaboration entre la police et l’armée.

'La coopération entre les forces civiles de la police et l’armée se passe bien', a déclaré le Zougois lors de sa visite à la base militaire de Frauenkirch, près de Davos (GR). Il a également souligné l’engagement des soldats de milice.

Sur la base, des unités de troupes terrestres, de l’aviation, du commandement cyber ainsi que de la logistique sont stationnées, a expliqué le commandant du site au conseiller fédéral. La coordination des transports aériens ainsi que la sécurité de l’espace aérien y sont assurées, a ajouté Martin Pfister, en soulignant l’importance de la coopération internationale.

