Le coût de la vie creuse les inégalités sociales

Le coût de la vie renforce les inégalités sociales en Suisse, selon une étude. Alors que les 10% des personnes aux revenus les plus élevés consacrent 31% de ceux-ci pour les dépenses de la vie quotidienne, ce chiffre atteint 82% pour les 10% des plus pauvres.

Les données de trois millions de personnes vivant en Suisse ont été analysées pour cette enquête réalisée par la Haute école spécialisée bernoise (BFH) et l'Université de Berne, a indiqué jeudi le Centre de compétence suisse en sciences sociales (Fors).

'L'analyse du coût de la vie est importante - en particulier dans un pays cher comme la Suisse', écrivent les chercheurs. Mais jusqu'à présent, aucune étude de ce type n'était disponible. Or on observe en Suise depuis 2021 une augmentation du niveau des prix avec des taux de croissance annuels compris entre 1 et 3,5%.

Les dépenses incompressibles comprennent les dépenses courantes, le logement, l'assurance maladie et les impôts. Les impôts directs et les réductions de primes ne compensent que très partiellement cette augmentation.

/ATS