Le coût de la vie est la principale menace à court terme

Le coût de la vie constitue la principale menace pour les deux prochaines années, selon le Forum économique mondial (WEF). A plus long terme, le changement climatique reste le premier défi pour la communauté internationale.

Selon plus de 1200 spécialistes ou décideurs politiques et économiques interrogés, l'approvisionnement énergétique et alimentaire devrait rester sous tension dans les deux prochaines années. Ces crises pourraient affecter la lutte contre le changement climatique et celle pour préserver la biodiversité, alerte l'organisation dans son rapport annuel sur les menaces dans le monde publié mercredi à Genève.

La récession, la dette, de même que les rivalités économiques ou les tensions sociales, sont tous des facteurs qui devraient avoir un impact sur la situation internationale dans les deux prochaines années. A plus long terme, en dehors de la lutte contre le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, la perte de biodiversité ou la cybersécurité sont considérées comme les défis les plus importants.

Près de 70% des personnes interrogées voient une situation largement volatile dans les deux prochaines années. Elles sont un tiers seulement à relayer la même analyse à plus long terme.

Près de 3000 personnes doivent participer la semaine prochaine à la réunion annuelle du WEF à Davos (GR). Tous les conseillers fédéraux, sauf Elisabeth Baume-Schneider, feront le déplacement dans la station grisonne.

/ATS