Le directeur de la LNM doit quitter le navire

Pour opérer une transformation majeure, le conseil d'administration de la Société de navigation ...
Le directeur de la LNM doit quitter le navire

Le directeur de la LNM doit quitter le navire

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Pour opérer une transformation majeure, le conseil d'administration de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) a décidé de se séparer de son directeur Peter Voets. L'économiste Julien Crevoisier a été nommé directeur ad intérim.

'Au vu de la situation particulière que traverse la LNM et des enjeux majeurs auxquels elle est confrontée, le conseil d’administration a décidé d’opérer un changement à la tête de la société', a-t-il indiqué jeudi. Peter Voets était en poste depuis début 2025.

Julien Crevoisier, qui a commencé sa mission mercredi, a pour tâche avec l'ensemble des équipes navigantes et administratives d’inscrire l’entreprise dans une nouvelle dynamique et de 'mener à bien une transformation majeure', a précisé le conseil d'administration.

Un rapport d'audit, publié au début du mois, avait identifié une 'méfiance' et un 'sentiment de manque d’écoute' au sein du personnel navigant vis-à-vis de la direction, tout en soulignant que ces difficultés s’inscrivent dans un 'clivage structurel préexistant'.

/ATS
 

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