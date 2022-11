Le flot de colis du Black Friday n'a rien de durable

Des journées promotionnelles comme le Black Friday ne sont pas durables, critique le patron de l'entreprise de transport DPD-Suisse. Il y a beaucoup de retours, parce que les gens achètent plus que ce dont ils ont besoin. 'Il faut prendre des mesures pour y remédier.'

Dans une interview aux journaux alémaniques du groupe Tamedia, Tilmann Schultze salue le fait que certains sites de commerce en ligne aient introduit des retours payants.

En tant que directeur général d'une entreprise de distribution de colis, il se félicite des bonnes affaires réalisées. Mais en tant que citoyen, il se demande, au vu du changement climatique, si ce flot de colis est judicieux. 'La Suisse a le plus haut taux de retours d'Europe', souligne-t-il.

Durant les journées promotionnelles et la période précédant Noël, DPD transporte 50% de colis en plus que les autres jours, selon M. Schultze. Il s'attend à 180'000 paquets pour le seul Black Friday. Selon lui, on ne peut pas parler d'une ambiance de consommation troublée. 'Au contraire, les affaires de Noël seront bonnes.'

/ATS