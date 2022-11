Le globe céleste de St-Gall désormais disponible en mode virtuel

Objet de prestige du patrimoine suisse, le globe céleste de St-Gall est désormais accessible en ligne. Sur le site 3dglobus.ch, les curieux peuvent en découvrir les fonctions et utiliser virtuellement le globe daté du 16e siècle.

D'une hauteur de 2,3 mètres, l'objet réunit carte géographique de la Terre et constellations célestes en une et même sphère. Son original est exposé au Musée national de Zurich depuis 1897. Conçu vers 1570 sur mandat d'une famille allemande, il a ensuite pris le chemin de l'abbaye de St-Gall en 1595.

Les Zurichois l'ont dérobé à St-Gall en 1712 en pleine guerre entre protestants et catholiques. Conformément à un accord signé en 2006 après un long bras de fer, le canton de Zurich en a réalisé une réplique exacte et l'a offerte à St-Gall en 2009.

Position du soleil selon la date

La conception d'une copie virtuelle du globe faisait aussi partie de l'accord. Elle est désormais réalité et disponible gratuitement, indiquent jeudi le Musée national, la Bibliothèque abbatiale de St-Gall et la Bibliothèque centrale de Zurich. La Haute école des Arts de Zurich a collaboré à sa création.

Les personnes intéressées peuvent désormais activer virtuellement le globe céleste pour se rendre compte de la façon dont on percevait le placement des constellations par rapport à la Terre au 16e siècle. On peut aussi y entrer une date: le soleil apparaît alors conformément à sa position correspondante sur son orbite. L'exercice révèle ainsi l'existence et la nature des saisons de l'année sur la base des connaissances de l'époque.

Le globe virtuel permet aussi de découvrir des pays inconnus, oubliés ou légendaires. Grâce au zoom, on peut aussi y apercevoir des monstres marins, des animaux exotiques et même des cannibales.

