Le groupe aérien IAG commande 37 Airbus A320neo supplémentaires

Le groupe aérien IAG a passé une commande ferme de 37 appareils A320neo, version remotorisée du monocouloir vedette d'Airbus, a annoncé jeudi l'avionneur européen.

Cette commande, représentant un prix catalogue - jamais appliqué - de 4 milliards de dollars (un peu moins en francs), porte à 59 le nombre d'aéronefs de la famille A320neo commandés cette année par IAG, la maison mère de British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling, a précisé Airbus dans un communiqué.

Cinq de ces 59 appareils seront des A321neo, version plus grande de l'A320, a rappelé Airbus, qui revendique pour son monocouloir le titre d''avion le plus populaire du monde' avec plus de 8500 commandes émanant de plus de 130 clients.

Au 30 septembre, le carnet de commandes s'élevait à 7294 appareils, dont 6115 avions de la famille A320, lui assurant de nombreuses années de production.

/ATS