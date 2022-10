Le journal La Gruyère entre dans sa 141e année d'existence

Le trihebdomadaire La Gruyère célèbre ses 140 ans. Depuis son premier numéro, sorti le 7 octobre 1882, la mission du journal, qui couvre les districts fribourgeois de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse, est restée la même.

La Gruyère cherche en effet toujours à faire du mieux possible pour produire une information professionnelle et de proximité, a relevé jeudi le rédacteur en chef François Pharisa dans son éditorial. Pour marquer cet anniversaire, le journal du sud fribourgeois, qui paraît trois fois par semaine, renonce à un voyage historique.

Le média invite son lectorat à suivre la production d'une édition au fil d'un reportage réalisé ces deux derniers jours. C'est l'occasion pour le rédacteur en chef de saluer l'engagement de toute une équipe. Mais François Pharisa n'occulte pas les difficultés que traverse la presse aujourd'hui.

Virage numérique

'La Gruyère n'est pas épargnée. Elle subit, elle aussi, les tendances qui rongent le secteur', dit-il. Et de citer la baisse des recettes publicitaires, la concurrence de l'information gratuite ou les coûts de l'impression. Mais en dépit de ces obstacles, La Gruyère s'apprête à connaître d'importantes mutations l'an prochain.

'Elle changera son fonctionnement et son visage sur le numérique', annonce son rédacteur en chef. Un site transformé, des applications revues et des outils de production renouvelés se déploieront dans la deuxième partie de l'année.

Mais ce virage numérique ne signifie pas la fin du papier pour autant. Plus de 85% des abonnés actuels le sont à la version papier. 'Et comment vouloir un journal local si on ne le voit jamais sur la table de la cuisine et du bistrot', s'interroge François Pharisa.

