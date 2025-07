Le marché automobile baisse au 1er semestre, désamour pour le luxe

Les immatriculations de voitures neuves ont reculé en Suisse sur six mois, alors que le constructeur chinois de véhicules électriques BYD a fait son entrée dans la statistique de la fédération Auto-Suisse. Les marques de luxe sont délaissées par les automobilistes.

Au premier semestre 2025, 113'133 voitures neuves se sont lancées sur les routes helvétiques, un repli de 6,7% comparé à la même période il y a un an, a indiqué la faîtière dans un communiqué publié mercredi. Alors que les moteurs classiques à combustion ont poursuivi leur chemin de croix - avec une chute de 26,2% pour l'essence et de 31,9% pour le diesel - l'électrique et l'hybride continuent de briller.

Les modèles hybrides électriques (HEV) ont en effet enregistré une progression de 8%, les hybrides rechargeables (PHEV) une hausse de 9% et les électriques une croissance de 8,5%. A noter que Tesla ne figure plus nommément dans la statistique d'Auto-Suisse, mais a été ajoutée aux 'marques diverses', alors que le chinois BYD y figure désormais en tant que nouveau membre de la fédération. Récemment lancé sur le marché suisse, BYD a inscrit 180 immatriculations depuis le début de l'année.

Le constructeur américain a quant à lui vu ses ventes s'effondrer de 46% sur un an, a détaillé Auto-Suisse auprès de l'agence AWP. Les marques préférées des conducteurs et conductrices suisses - Volkswagen, BMW et Skoda - ont limité la casse avec des replis respectifs de 1%, 4% et 3,4%. Parmi les grands constructeurs, Fiat a été particulièrement délaissé (-68,2%), tout comme Ford (-21,8%) et Volvo (-17,9%).

Fait intéressant, les marques de luxe ne font plus recettes, hormis le français Alpine qui a plus que doublé ses ventes. Les immatriculations de Maserati ont ainsi chuté de 49,7%, celles de Jaguar de 29,7% et Porsche de 18,5%.

/ATS