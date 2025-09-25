Le marché automobile européen progresse encore en août

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont continué à progresser en août (+5,3% sur un an), après un rebond en juillet (+7,4%), selon les chiffres publiés jeudi par l'association des constructeurs européens ACEA.

Près de 678'000 véhicules ont été vendus le mois dernier, contre environ 643'000 en août 2024. Le marché dans l'Union européenne stagne toutefois sur les huit premiers mois de l'année (-0,1%).

Les voitures hybrides restent les plus populaires auprès des acheteurs, avec 34,7% des immatriculations sur la période allant de janvier à août. Les hybrides rechargeables ont elles représenté 8,8% du marché.

L'essence et le diesel continuent à reculer, pour représenter à eux deux 37,5% du marché, contre 47,6% en août 2024.

Le nombre des véhicules à essence vendus en Europe entre janvier et août a chuté de 19,7% par rapport à la même période un an plus tôt. C'est en France que le recul est le plus marqué sur les huit premiers mois de 2025, avec un plongeon de 33,5% des ventes.

Les ventes de voitures diesel ont elles reculé de 25,7% sur la même période.

La part des voitures électriques s'est maintenue à 15,8% du marché sur les huit premiers mois de l'année, 'un rythme toujours inférieur au rythme requis à ce stade de la transition', alors que les ventes de cette motorisation en Europe doivent atteindre 100% en 2035.

Les immatriculations de véhicules électriques au sein de l'UE ont bondi de 30,2% entre août 2024 et août 2025, et de 24,8% sur les huit premiers mois de l'année. En France, elles ont grimpé de 29,3% sur le seul mois d'août, mais restent en léger recul (-2%) entre janvier et août 2025.

