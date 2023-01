Le marché de l'immobilier de bureau est resté dynamique en 2022

L'offre en immobilier de bureau s'est contractée l'année dernière en Suisse, particulièrement à Zurich, mais aussi dans une moindre mesure à Genève.

Face à une demande soutenue, les loyers demandés ont pu être maintenus, voire augmentés. Avec le ralentissement de l'activité de construction, l'offre devrait encore s'amenuiser dans les années à venir.

Sur les cinq principaux marchés référencés dans l'étude du spécialiste du conseil immobilier JLL - Zurich, Genève, Lausanne, Berne et Bâle - le taux d'offre de surfaces disponibles a baissé en 2022 à 4,5%, après 4,7% l'année précédente. Le volume total de surfaces disponibles a fondu de 33'800 m2 à 878'200 m2.

Le recul a été particulièrement marqué à Zurich (-52'900 m2) et dans une moindre mesure à Genève (-5000 m2), alors que les surfaces disponibles ont augmenté à Lausanne (+1700 m2), Berne (+7000 m2) et surtout à Bâle (+15'400 m2). La forte progression dans la cité rhénane s'explique, selon JLL, par l'emménagement de Roche dans sa deuxième tour, libérant ainsi plusieurs sites localisés dans le centre.

Centres-villes demandés

Dans l'ensemble des régions, le niveau des loyers aux meilleurs emplacements est resté constant. Une légère hausse a même été enregistrée en raison d'une forte demande pour les bureaux bénéficiant d'une situation centrale.

A Genève, la demande pour les surfaces de bureau a été soutenue en 2022, surtout au centre-ville, avec une contraction du taux de vacance à 1,9% fin décembre, contre 3,2% un an plus tôt, dans le quartier des affaires au centre-ville. Le secteur de l'aéroport, au contraire, a vu son taux de vacance augmenter.

La ville de Lausanne fait quant à elle face à une offre limitée avec un taux de vacance de 2,2%. Dans le quartier des affaires du centre-ville, le taux de vacance atteint même 1,5%.

Quant à la région de Zurich, l'offre en surfaces de bureau disponibles a diminué de 52'900 m2 à 361'000 m2, une baisse qui s'explique par 'une faible quantité de nouvelles surfaces, couplée à une demande globalement importante', a précisé JLL.

En 2023, quelque 71'000 m2 de nouvelles surfaces de bureaux devraient voir le jour dans la métropole zurichoise, 50% de plus que l'année précédente. Cela reste toutefois inférieur à la moyenne annuelle entre 2012 et 2022 (90'000 m2). L'arrivée de nouvelles surfaces devrait continuer à baisser pour les années 2024 et 2025.

/ATS