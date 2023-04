Le marché de la moto a démarré l'année en petite forme

Les ventes de deux-roues motorisés en Suisse ont reculé au premier trimestre. Sur les trois premiers mois de l'année, 10'543 véhicules ont été vendus, soit 7,1% de moins qu'à la même période l'an dernier, selon les derniers chiffres publiés mercredi par Motosuisse.

'Certains nouveaux modèles, dont le volume de vente devrait être important, ne sont pas encore arrivés chez les importateurs et les concessionnaires' a confié à l'agence AWP un porte-parole de la faîtière, soulignant que le marché évolue toujours nettement au-dessus de son niveau prépandémique de 2019.

Dans le segment des scooters, les ventes accusent une baisse de 6,7% à 3458 unités, alors que pour les motos, le repli s'est inscrit à un peu plus de 8% à 6491. La contraction cumulée des cylindrées comprises entre 50 et 125 cm3 - dont les ventes avaient plus que quadruplé en 2021 en raison d'un changement réglementaire - représente plus de la moitié de la baisse du marché en volume (-803 unités).

Interrogé sur les difficultés de livraison, le porte-parole de Motosuisse évoque une 'tendance à la normalisation clairement visible', même s'il faut encore s'attendre à des retards ponctuels au long de la saison. Sauf évènement exceptionnel, la faîtière s'attend à un retour durable à la normale 'vers la fin de l'année'.

Au Palmarès des marques, les japonais Honda (1760, -2,2%) et Yamaha (1433, -18,7%) occupent les deux premières places, loin devant l'allemand BMW (874, -7,1%) et l'italien Vespa (801, -6,6%), ce dernier n'étant cependant présent que dans le segment des scooters, où il se partage la première marche du podium avec Honda.

