Le marché de la moto toussote toujours après six mois

Les ventes de deux-roues motorisés au premier semestre sont restées inférieures à celles réalisées sur la même période l'an dernier.

Dans un contexte de pluviométrie supérieure à la moyenne au printemps, le marché s'est contracté de 6,9% à 28'582 unités, selon le dernier décompte de Motosuisse.

'Compte tenu du printemps, qui n'a pratiquement pas eu lieu en raison des nombreuses précipitations, nous pouvons être satisfaits de ces chiffres', a confié vendredi le président de la faîtière Jürg Bucher, soulignant au passage que le marché se maintient à un niveau élevé, au-dessus de celui de 2019, dernier exercice avant l'éclatement de la pandémie de Covid-19.

Avec 17'573 nouvelles immatriculations (-5,4%) de janvier à fin juin, le segment motos a mieux résisté que celui des scooters, en recul de 8,1%, repassé sous la barre des 10'000 unités. A l'exception des cylindrées comprises entre 125 et 250 cm3 (+11,1% à 2074) et la plus importante des 750 à 1000 cm3 (+13,3% à 4846), toutes les catégories ont accusé un recul.

Interrogé sur l'impact de la poussée d'inflation sur la clientèle, le président de Motosuisse estime qu'une certaine retenue dans les dépenses concerne tous les secteurs, 'mais au vu des chiffres réjouissants du marché, les conséquences ne sont pas encore graves dans notre branche'. La faîtière ne dispose cependant pas de données détaillées concernant l'évolution des prix et la part des ventes financées par le crédit ou le leasing.

Electrique à la traîne

Pour ce qui est des véhicules électriques, l'engouement reste très limité au niveau des motos, avec seulement 241 nouvelles mises en circulation (-9,4%), alors que 1366 scooters de cette catégorie ont été vendus, représentant des parts de marché de respectivement 1,4% et 14%. 'Pour la moto, l'industrie n'est pas encore en mesure de proposer des solutions sophistiquées et attractives en termes de prix' explique Motosuisse.

Au classement des constructeurs, les japonais Honda et Yamaha occupent les deux premières places avec une avance confortable, alors que l'italien Vespa - pourtant exclusivement présent dans le segment scooters - complète le podium. Les motos de cylindrée intermédiaire Yamaha MT07 et la nouvelle Honda CB750 sont les modèles les plus prisés de la clientèle helvétique, avec respectivement 579 et 442 engins écoulés.

Alors que les soucis d'approvisionnement rentrent peu à peu dans l'ordre, c'est désormais le manque de personnel qualifié qui met la branche sous pression. 'Il y a très clairement une pénurie dans tous les domaines, pas seulement les mécaniciens, mais aussi les vendeurs et les cadres', s'inquiète Jörg Bucher, qui qualifie la situation de 'très grave'.

L'union professionnelle de la branche (2roues Suisse), en charge de la formation des spécialistes est à pied d'oeuvre pour tenter de remédier à ce phénomène, en s'efforçant d'améliorer l'image de la profession et la formation et 'de rendre les différents domaines encore plus attrayants', signale le patron de Motosuisse.

