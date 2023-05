Le marché publicitaire reprend des couleurs en 2022

Le secteur de la publicité a vu ses recettes augmenter l'année dernière, grâce à une progression dans quasiment tous les domaines, sans toutefois renouer avec les niveaux d'avant la pandémie de coronavirus.

En 2022, les ventes de la branche se sont établies à 4,3 milliards de francs, en hausse de 6,3% sur un an, a annoncé mardi la Fondation statistique suisse en publicité. Comparé à 2019, le chiffre d'affaires est cependant en retrait de 6,2%.

Pendant la période sous revue, les cinémas (+71,6%), les articles promotionnels (+26,6%), l'affichage extérieur (+17,1%), la radio (+7,1%) et internet (+4,8%) ont engrangé des recettes publicitaires en hausse. Les canaux de diffusion classiques comme la presse (-0,8%), la télévision (-2,3%) et la publicité directe (-2,6%) ont par contre reculé, a détaillé la fondation dans un communiqué.

L'organisation a souligné ne pas avoir comptabilisé les revenus publicitaires générés par les plateformes online internationales. Les recettes réalisées par le site de contenus vidéo Youtube, propriété du géant californien Google, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux sont cependant estimées entre 1,69 et 2,07 milliards de francs, faisant de ce domaine le numéro un en la matière, loin devant la presse (735 millions) et le télévision (662 millions).

/ATS