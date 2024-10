Le métro de Tokyo prépare son entrée en Bourse

Une entreprise gestionnaire du métro de Tokyo a dévoilé lundi les détails de son introduction en Bourse le 23 octobre. L'opération devrait être la plus importante au Japon depuis celle du géant technologique SoftBank, il y a six ans.

Tokyo Metro Co., l'un des deux exploitants du réseau de métro dans la capitale japonaise, a publié dans un communiqué une fourchette de prix provisoire pour son introduction, allant de 1100 à 1200 yens par action (de 6,77 à 7,38 euros). Un tel niveau valoriserait l'entreprise entre 639 milliards et 697 milliards de yens environ (entre 3,9 et 4,3 milliards d'euros) selon les calculs de Bloomberg, Tokyo Metro espérant lever jusqu'à l'équivalent de 2,2 milliards d'euros sur le marché.

De quoi en faire la plus grande introduction en Bourse à Tokyo depuis celle de SoftBank Corp, filiale de télécommunications mobile du géant japonais de l'investissement dans les technologies SoftBank: elle avait levé en 2018 l'équivalent de 23,5 milliards de dollars en 2018, un montant inédit sur les marchés nippons. La cotation de Tokyo Metro intervient à un moment où la Bourse tokyoïte, après avoir lourdement trébuché cet été, se renforce nettement, encouragée par l'affaiblissement du yen qui favorise les entreprises exportatrices et aiguise l'appétit des investisseurs étrangers.

Etablie en 2004, l'entreprise Tokyo Metro Corp. exploite neuf lignes de métro dans l'une des zones urbaines les plus densément peuplées du monde, un réseau long de 195 km au total transportant quelque 6,52 millions de passagers par jour selon l'opérateur. Son capital est actuellement détenu à 53,4% par le gouvernement national japonais et à 46,6% par les autorités de la métropole de Tokyo.

