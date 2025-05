Le moustique tigre déploie ses ailes en Valais

Le moustique tigre étend sa présence en Valais, plus particulièrement dans le Chablais. Après Collombey-Muraz et Monthey, l'insecte a été détecté pour la première fois à Massongex.

Dans le canton, la présence du moustique tigre a été signalée pour la première fois en 2019, à Monthey. Depuis lors, ces colonies se sont développées dans le chef-lieu chablaisien et chez sa voisine de Collombey-Muraz. On les retrouve également à Fully et désormais à Massongex. A contrario, ces individus n'ont plus été signalés depuis 2022, à Brigue.

Présentée en conférence de presse mardi, la stratégie 2025 du Canton consiste en la mise en place de cinq réseaux de pièges, pour un total de 67, dans ces communes. Pour lutter contre ces cas, un produit bio est déversé par les employés des communes concernées dans les grilles d’évacuation des eaux de surface. Il est également mis à disposition des privés sous forme de sachets pour traiter les petites accumulations d'eau impossible à vider.

/ATS