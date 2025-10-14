Le nombre d'Italiens sous le seuil de pauvreté reste élevé en 2024

Près d'un Italien sur dix vivait dans des conditions de 'pauvreté absolue' en 2024, un chiffre ...
Photo: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni

Près d'un Italien sur dix vivait dans des conditions de 'pauvreté absolue' en 2024, un chiffre stable depuis 2022 mais en forte augmentation sur dix ans, selon les chiffres publiés mardi par l'Institut national des statistiques (Istat).

5,7 millions d'Italiens, soit 9,8% de la population, vivaient dans ces conditions en 2024, contre 9,7% en 2023, et 6,9% en 2014.

La pauvreté absolue est caractérisée par l'impossibilité de payer les biens et les services considérés comme essentiels. Elle varie en fonction des localités italiennes et de la situation familiale, notamment du nombre d'enfants.

Le seuil était par exemple de 1568 euros dépensés par mois à Rome en 2023, pour un jeune couple avec un enfant.

Au total, 2,2 millions de foyers (8,4%) vivaient dans des conditions de pauvreté absolue en 2024, un pourcentage identique à 2023, contre 6,2% en 2014.

Si l'on se réfère à un des critères comparables au niveau européen, 13,6 millions d'Italiens vivaient en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit 23,1% de la population.

Ce chiffre était en légère augmentation par rapport à 2023 (22,8%), avait indiqué l'Istat fin mars.

Cela place l'Italie au-dessus de la moyenne européenne en 2024 (21%), selon Eurostat, derrière la France (20,5%) ou les Pays-Bas (15,4%), et dans le peloton de queue avec l'Espagne (25,8%) ou la Grèce (26,9%).

La pauvreté en Italie touche notamment les foyers monoparentaux (11,8% sous le seuil) et les familles avec trois enfants ou plus (19,4%).

Les étrangers sont aussi particulièrement touchés, avec 35,2% de pauvres parmi les foyers composés seulement d'étrangers (en nette augmentation sur 10 ans avec +10 points), contre 6,2% pour les foyers composés seulement d'Italiens.

/ATS
 

