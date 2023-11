Le nombre d'actifs occupés a augmenté de 2,2% au 3e trimestre

Le nombre d'actifs occupés en Suisse a augmenté de 2,2% entre juillet et septembre par rapport à la même période l'an dernier, alors que le taux de chômage au sens au sens du Bureau international du Travail (BIT) s'est résorbé de 0,1 point de pourcentage (pp) à 4,2%.

Au troisième trimestre 2023, la Suisse comptait un peu plus de 5,3 millions de personnes actives occupées. Exprimée en équivalents plein temps (EPT), la progression annuelle s'est établie à 2,4%, mais en données corrigées des variations saisonnières (CVS), l'évolution est légèrement négative (-0,2%), relève l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son dernier relevé publié lundi.

La progression du nombre d'actifs occupés a été nettement plus marquée dans la main-d'oeuvre étrangère (+5,2%) qu'indigène (+0,7%), et plus importante dans la population féminine (+2,6%) que masculine (+1,8%).

Pendant la période sous revue, la Confédération comptait 214'000 chômeurs selon la définition du BIT, soit un millier de plus qu'une année auparavant. Après correction des variations saisonnières, le taux de chômage a augmenté de 0,2 pp par rapport au trimestre précédent, à 4,1%.

Celui des chômeurs âgés de 15 à 24 ans, il a enflé de 1,3 pp sur un an en Suisse, à 10,5%, alors qu'il a diminué de 0,7 pp à 14,5% dans l'union européenne (UE). Chez les personnes de 25 à 49 ans, le taux de chômage a baissé de manière plus marquée (-0,4 pp à 3,6%) que chez celles âgées de 50 à 64 ans (-0,3 pp à 3,1%), précisent les statisticiens fédéraux.

