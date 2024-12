Le nombre de loups en France estimé à 1013 en 2024

Le nombre de loups présents en France en 2024 est estimé à 1013, a annoncé jeudi la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un chiffre quasi stable par rapport à l'an passé mais basé sur une nouvelle méthode de comptage.

Ce chiffre était particulièrement attendu puisqu'en dépend le quota d'abattage, actuellement fixé à 19% de la population recensée. Le nombre de loups pouvant être abattus en 2025 a été fixé en conséquence à 192, selon la préfecture de région.

Il s'agit de la première estimation établie grâce à un nouveau système de 'comptage' du loup, introduit dans le Plan national loup 2024-2029. Elle se base sur l'analyse des données génétiques collectées durant l'hiver 2023-2024, selon un plan d'échantillonnage territorialisé.

En 2023, la population lupine dans l'Hexagone avait été estimée à 1003 individus.

Le loup, qui avait été exterminé au début du XXe siècle dans plusieurs pays, a fait un grand retour ces dernières années, suscitant la colère d'éleveurs qui dénoncent des attaques de troupeaux.

Selon la préfecture, les attaques de loup ont augmenté de 4,6% au niveau national, engendrant une hausse des victimes de 10,6%, principalement dans les territoires où le loup est nouvellement présent.

Transfrontalier

Près de 7,5% des attaques ont touché des élevages bovins. Des évolutions réglementaires pour les protéger sont en réflexion.

Ce document est publié en amont d'une réunion lundi à Lyon du Groupe national loup (GNL), une instance consultative qui rassemble élus, représentants du monde agricole, bergers, chasseurs, espaces protégés, administrations et associations de protection de la nature.

Début décembre, l'Union européenne a abaissé le niveau de protection du loup, qui était jusqu'alors une espèce 'strictement protégée', allant ainsi dans le sens des éleveurs malgré la levée de boucliers des associations environnementales.

A l'échelle de l'UE, le nombre de loups était évalué à 20'300 individus en 2023. Et en Suisse, selon le dernier monitoring de la Fondation pour l'écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage KORA, on compte actuellement 35 meutes composées d'un couple de parents et d'au moins un louveteau. Neuf de ces meutes se déplacent entre la Suisse et les pays limitrophes.

/ATS