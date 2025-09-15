Le nombre de nuitées hôtelières augmente encore en août

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le nombre de nuitées hôtelières devrait avoir encore progressé en août, selon l'OFS. Cette progression suit celle du mois de juillet et confirme une tendance à la hausse enregistrée depuis le début de l'année.

En comparaison annuelle, le nombre de nuitées a grimpé de 2,3% au cours du mois sous revue, selon une première estimation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi.

Cette évolution est attribuée essentiellement à l'afflux de visiteurs étrangers (+5,2%). Le nombre de visiteurs autochtones a en revanche fléchi (-1,1%).

Depuis le début de l'année. De janvier à juin, l'hôtellerie suisse a enregistré 25,3 millions de nuitées, en hausse de 1,6%.

L'OFS publiera une seconde estimation à la fin du mois.

