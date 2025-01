Le nombre de nuitées hôtelières bondit en novembre

L'hôtellerie suisse a enregistré une nouvelle hausse des nuitées en novembre, ce qui devrait permettre à la branche de dépasser le record de 41,8 millions d'unités enregistré en 2023.

Au cours du mois sous revue, 2,4 millions de nuitées ont été enregistrées, ce qui correspond à une hausse de 5,8% ou 131'000 nuitées de plus par rapport à la même période de 2023. Les visiteurs étrangers ont généré 1,1 million de nuitées, soit une augmentation de 3,6% ou 40'000 nuitées supplémentaires sur un an, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés jeudi.

Les touristes allemands ont été les plus nombreux (185'360 nuitées), suivis par leurs homologues américains (141'100) et français (105'500). Les hôtes chinois ont aussi davantage séjourné dans le pays, générant 36'670 nuitées après 35'100 en 2023. La fréquentation des hôtes suisses a, elle, bondi de 8%, à 1,2 million de nuitées, soit 92'000 nuitées de plus.

De janvier à novembre, les établissements du pays ont enregistré 39,4 millions de nuitées, ce qui correspond à une hausse de 1,9% ou de 746'000 nuitées comparé à la même période de 2023. Les visiteurs étrangers ont une nouvelle fois affiché une croissance, de 4,1%, à 20,1 millions de nuitées, soit 801'000 nuitées de plus.

Ce sont à nouveau les Allemands qui se sont retrouvés sur la première marche du podium, avec 3,5 millions de nuitées, suivis par les voyageurs en provenance des Etats-Unis et leurs 3,2 millions d'unités, en hausse de presque 13% sur un an. Les Britanniques, avec près de 1,5 million de nuitées, ont occupé la troisième place et les Français (1,3 million) la quatrième. La fréquentation des visiteurs chinois s'est accentuée, à 685'775 nuitées, en hausse de près de moitié.

En revanche, les voyageurs suisses ont été légèrement moins nombreux sur ces onze mois de l'année, représentant 19,3 millions de nuitées (-0,3%), soit une baisse de 56'000 unités.

Les données définitives du mois de décembre et de l'année 2024 paraîtront le 20 février.

/ATS