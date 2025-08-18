Le nombre de nuitées hôtelières progresse en juillet

Le nombre de nuitées hôtelières devrait encore avoir augmenté en juillet. Le mois a été marqué par la venue des fans de l'Euro de foot féminin en Suisse.

La hausse devrait avoir atteint 1,9% sur un an le mois dernier, selon la première estimation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi. La part des visiteurs internationaux devrait avoir gagné 2,2%, quand celle des touristes helvétiques devrait avoir grappillé 1,5%.

Fin juillet, Suisse Tourisme faisait part d'un 'taux d'occupation très satisfaisant dans les hôtels' des villes hôtes de l'Euro féminin. A Saint-Gall, les hôteliers se réjouissaient d'un 'taux d'occupation exceptionnellement élevé' de 95% à 100% les jours de match. Berne a affiché un taux de remplissage moyen des hôtels a atteint 83%. L'augmentation du nombre de nuitées hôtelières était escomptée de 5% à 10% à Bâle et de 2% à Lucerne.

Le mois de juillet devrait donc participer à la croissance du secteur affichée depuis le début de l'année. De janvier à juin, l'hôtellerie suisse a enregistré 20,4 millions de nuitées, en hausse de 1,4%.

L'OFS publiera une seconde estimation le 25 août puis les chiffres définitifs de janvier à juillet le 5 septembre.

/ATS