Le nombre de travailleurs frontaliers a augmenté de 6,1% fin 2022

Le nombre de travailleurs frontaliers a augmenté de 6,1% au dernier trimestre de l'année passée, par rapport à la même période de 2021. Leur part dans la population active a progressé de 0,4 point de pourcentage, à 7,3%.

Au total, 380'000 personnes traversaient la frontière à la fin de l'année pour venir travailler en Suisse, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'augmentation est la même chez les femmes que chez les hommes.

La plus forte augmentation en nombre de personnes a été enregistrée dans le canton de Genève (+7300 par rapport au quatrième trimestre 2021, soit une hausse de 7,6%). Viennent ensuite les cantons de Vaud (+3900; +10,6%) et du Tessin (+3300; +4,4%).

Plus de la moitié (56,3%) de la main-d'oeuvre frontalière venait de France, environ un quart (23,5%) d'Italie, 17,1% d'Allemagne, 2,3% d'Autriche et 0,2% du Liechtenstein. La hausse la plus forte a été observée chez les travailleurs résidant en France (+15'900 personnes; +8,0%).

