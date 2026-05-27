Le nucléaire suisse reste dépendant de la Russie, dit Greenpeace

Plus de 4 ans après le début de la guerre en Ukraine, les centrales nucléaires suisses restent ...
Le nucléaire suisse reste dépendant de la Russie, dit Greenpeace

Le nucléaire suisse reste dépendant de la Russie, dit Greenpeace

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Plus de 4 ans après le début de la guerre en Ukraine, les centrales nucléaires suisses restent largement dépendantes de la Russie pour s'approvisionner en combustible. Remplacer l'uranium russe par le kazakh ne suffit pas pour rompre les liens, constate Greenpeace.

Le fournisseur d'électricité argovien Axpo a annoncé un partenariat avec l'entreprise kazakhe Kazatomprom, rappelle jeudi Greenpeace. L’objectif est de rompre les liens avec la Russie sur toute la chaîne d’approvisionnement.

Même si les lieux d'extraction changent, la société russe Rosatom reste toutefois indispensable, regrette l'organisation environnementale. En effet, la grande majorité de l’uranium extrait des mines du Kazakhstan est exportée selon un itinéraire traversant la Russie.

Une traçabilité complète de l’uranium reste par ailleurs impossible: plusieurs fournisseurs d'Axpo traitent de l’uranium fourni par Rosatom, tandis que les volumes exportés ou transitant par la Russie rendent le pays incontournable pour la filière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Plus de 60 postes supprimés dans la communication fédérale

Plus de 60 postes supprimés dans la communication fédérale

Économie    Actualisé le 27.05.2026 - 14:15

Le groupe Bolloré va verser un dividende exceptionnel

Le groupe Bolloré va verser un dividende exceptionnel

Économie    Actualisé le 27.05.2026 - 13:09

Zone euro: des marchés « ordonnés », mais exposés à une correction

Zone euro: des marchés « ordonnés », mais exposés à une correction

Économie    Actualisé le 27.05.2026 - 12:39

France: le moral des ménages s'est encore dégradé en mai

France: le moral des ménages s'est encore dégradé en mai

Économie    Actualisé le 27.05.2026 - 12:33

Articles les plus lus

Les PME de la branche MEM restent sous pression

Les PME de la branche MEM restent sous pression

Économie    Actualisé le 27.05.2026 - 09:27

Nombreux chantiers sur le réseau ferroviaire romand cet été

Nombreux chantiers sur le réseau ferroviaire romand cet été

Économie    Actualisé le 27.05.2026 - 10:35

Moins de pessimisme sur les perspectives économiques

Moins de pessimisme sur les perspectives économiques

Économie    Actualisé le 27.05.2026 - 12:25

Articles controversés: le Tribunal cantonal désavoue Pascal Broulis

Articles controversés: le Tribunal cantonal désavoue Pascal Broulis

Économie    Actualisé le 27.05.2026 - 13:01