Le pape célèbre Noël et lance le Jubilé 2025, « Année sainte » à Rome

Noël sous le signe du Jubilé: le pape François a ouvert mardi soir l''Année sainte' 2025 de l'Eglise catholique, grand pèlerinage international pour lequel plus de 30 millions de fidèles du monde entier sont attendus à Rome.

Devant un parterre d'évêques et de cardinaux, des officiels dont la Première ministre italienne Giorgia Meloni, des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre et en mondovision, le jésuite argentin a ouvert la 'Porte Sainte' de la basilique Saint-Pierre, au Vatican, symbolisant l'inauguration de ce 'Jubilé ordinaire'.

Assis dans un fauteuil roulant, Jorge Bergoglio a frappé sur la lourde porte de bronze avant de se recueillir en silence sur son seuil et d'entrer dans la monumentale basilique, archi-comble, suivi par une longue procession, tandis que les cloches sonnaient à l'extérieur.

Tout au long de l'année, les pèlerins pourront passer cette porte, murée en temps ordinaire, afin de recevoir l''indulgence plénière', le pardon des péchés selon la tradition catholique.

Le pape de 88 ans, récemment affaibli par un rhume, doit présider dans la foulée la messe de la nuit de Noël dans la basilique Saint-Pierre avant de donner mercredi à 12h00 sa traditionnelle bénédiction 'Urbi et Orbi' ('A la ville et au monde').

Il devrait à cette occasion se livrer à un tour d'horizon des conflits dans le monde et renouveler ses appels à un cessez-le-feu au Proche-Orient, trois jours après ses critiques contre la 'cruauté' des frappes à Gaza qui ont suscité les protestations de la diplomatie israélienne.

Tous les 25 ans

Après l'attaque meurtrière sur un marché de Noël en Allemagne, la sécurité a été renforcée aux alentours du Vatican. Quelque 700 agents supplémentaires ont été déployés à Rome, selon le ministère italien de l'Intérieur.

Le dernier Jubilé 'ordinaire', en l'an 2000 sous Jean-Paul II, avait réuni 25 millions de personnes. Organisé tous les 25 ans, le Jubilé est voulu comme un temps de conversion et de pénitence pour les fidèles et s'accompagne d'une longue liste d'évènements culturels et religieux: messes, expositions, conférences, concerts...

L'ouverture de la 'Porte sainte' sera suivie dans les prochains jours par celles des trois autres basiliques majeures de Rome et de milliers d'autres dans les églises des quatre coins de la planète.

Fidèle à son attachement aux marginalisés, François tient à célébrer cette tradition jeudi dans la prison romaine de Rebibbia, où il présidera une messe en signe de proximité avec les détenus.

Baptisée 'Pèlerins d'espérance', cette édition verra se succéder pendant un an des groupes du monde entier: jeunes, migrants, artistes, musiciens, associations, monde du sport, de l'entreprise ou du secteur éducatif sont ainsi conviés au Vatican à des dates précises.

/ATS