Le pass pour accéder aux boîtes de nuit rencontre un écho favorable

Le Swiss Night Pass, une carte numérique à télécharger, rencontre un bel écho tant auprès des patrons de clubs que des autorités et de la clientèle, selon ses concepteurs. Depuis son lancement fin mai, 25'000 ont été téléchargées et 10'000 sont utilisées par week-end.

Les autorités vaudoises recommandent cette solution qui a fait ses preuves, souligne mardi dans un communiqué la plateforme ​save-the-night.ch à l'origine du pass. Elles ont du reste félicité pour la bonne gestion des contacts le week-end dernier les clubs lausannois utilisant le Swiss Night Pass, ajoute-t-elle.

'Nous collaborons également avec d'autres gouvernements cantonaux afin de généraliser notre solution', affirme la plateforme créée début mai et mise gratuitement à disposition des acteurs du monde de la nuit. Et afin de rendre le suivi des contacts et vérification des données téléphoniques pour les établissements nocturnes encore plus fiable, le Swiss Night Pass sera dès maintenant envoyé gratuitement par SMS aux utilisateurs.

Ces derniers sont pour l'heure au nombre d'une vingtaine. On les trouve avant tout à Lausanne, mais aussi à La Chaux-de-Fonds, à Nendaz, à Châtel-St-Denis ou Fribourg et même à Locarno. Le pass leur a permis de répondre au pied levé à l'obligation dans certains cantons de vérifier les contacts téléphoniques.

Simplicité d'usage

La présentation du pass numérique à l'entrée par les clients permet aux organisateurs de collecter les informations de contact de tous les participants et ce de manière sécurisée. L'outil est gratuit pour les clubs, les bars, les discothèques, les événements nocturnes ainsi que pour les utilisateurs.

Les clients s'enregistrent sur ​save-the-night.ch et reçoivent leur Swiss Night Pass directement par courriel. De leur côté, les organisateurs contactent ​hello@save-the-night.ch et un accès leur est donné pour scanner les cartes numériques avec un téléphone mobile, explique la plateforme.

A l'entrée des établissements, les organisateurs scannent le pass. Une liste de présence est alors automatiquement créée et de manière totalement sécurisée. La consultation de l'historique des visites des clients peut être faite en tout temps.

