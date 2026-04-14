Le pétrole en recul malgré le blocus décrété par les Etats-Unis

Les prix du pétrole refluaient mardi, repassant sous la barre des 100 dollars le baril, les investisseurs semblant soulagés par la volonté de reprise des négociations entre Washington et l'Iran après le blocus imposé par les Etats-Unis sur les ports iraniens.

Après avoir fortement progressé lundi avec l'entrée en vigueur du blocus décrété par Washington, les cours de l'or noir baissaient. Peu avant 08h00, le tarif du Brent abandonnait 0,92% à 98,46 dollars, tandis que celui du WTI reculait de 1,78% à 97,32 dollars.

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de 'destruction' tout 'navire d'attaque rapide' iranien forçant le blocus des ports de l'Iran, désormais entré en vigueur, après l'échec le weekend dernier des pourparlers entre les deux pays. L'Iran a de son côté dénoncé une 'violation grave de sa souveraineté'.

'Le prix du pétrole brut est repassé sous la barre des 100 dollars suite à des informations selon lesquelles l'Iran serait disposé à reprendre les discussions avec les Etats-Unis et pourrait même réduire ses activités d'enrichissement d'uranium', a fait remarquer Tony Sycamore, analyste à la banque IG, dans un commentaire.

Mais 'si le blocus se prolonge au-delà de deux semaines et compte tenu des possibilités de stockage limitées, l'Iran pourrait être contraint de suspendre une part importante de sa production. Ayant déjà perdu ses approvisionnements vénézuéliens plus tôt cette année, Pékin sera loin d'être ravi par cette perspective', a-t-il averti.

Les experts de la plateforme Trading Economics ont pour leur part pointé vers un rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), selon lequel la production des pays membres de l'organisation avait chuté de 7,9 millions de barils par jour en mars, principalement en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz.

'Les investisseurs se tournent désormais vers le prochain rapport mensuel de l'AIE sur le marché afin d'obtenir des indications plus précises sur l'état de l'offre et de la demande mondiales', ont-ils ajouté.

/ATS