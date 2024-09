Le peuple suisse rejette l'initiative Biodiversité

La Suisse n'a pas besoin d'en faire plus pour protéger la biodiversité et la nature. Le peuple a refusé dimanche l'initiative populaire 'Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage' (initiative Biodiversité), selon une première projection de l'institut gfs.bern.

Selon des résultats partiels, le texte est rejeté par 67,1% des voix. Vaud dirait non à 64,5%, Zurich à 56,4%, les Grisons à 69,1% et St-Gall à 70,7%. Au contraire, Genève dirait oui à 50,5%.

L'initiative réclame assez de moyens et de surfaces pour mieux protéger la biodiversité et la nature, même en dehors des zones protégées, ainsi qu'une meilleure protection du paysage et du patrimoine bâti. Elle a fait l'objet d'une campagne tendue, ravivant le clivage ville-campagne.

Le comité, composé d'organisations de protection de la nature et du paysage, est soutenu par les Vert-e-s, le PS et le PVL. Pour le Conseil fédéral, le Centre, le PLR, l'UDC, ainsi que les milieux économiques et agricoles, l'initiative va trop loin.

/ATS