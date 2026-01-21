Le président américain Donald Trump a atterri à Zurich

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Le président américain Donald Trump est arrivé en Suisse. Son avion Air Force One a atterri mercredi à 12h35 à l'aéroport de Zurich. Son voyage doit se poursuivre en hélicoptère à destination de Davos, où il doit s'exprimer l'après-midi au Forum économique mondial.

/ATS
 

