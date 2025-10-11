Le président d'Economiesuisse renonce à se représenter

La faîtière des entreprises helvétiques Economiesuisse aura un nouveau président l'année prochaine ...
Le président d'Economiesuisse renonce à se représenter

Le président d'Economiesuisse renonce à se représenter

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

La faîtière des entreprises helvétiques Economiesuisse aura un nouveau président l'année prochaine. Christoph Mäder, qui occupe actuellement ce poste, le quittera à la fin de son mandat.

Le président d'Economiesuisse, âgé de 65 ans, arrivera au terme de son mandat à l'automne 2026, a indiqué dimanche l'association à l'agence de presse Keystone-ATS. Et d'ajouter: 'Le comité directeur est soucieux d'assurer une succession en bonne et due forme le moment venu'.

Le changement à venir à la tête de la faîtière a été révélé par le 'Sonntagsblick'. Interrogée sur les raisons de ce changement, Economiesuisse n'a pas donné davantage d'information.

/ATS
 

Actualités suivantes

Paralysie budgétaire: Trump ordonne de payer les militaires

Paralysie budgétaire: Trump ordonne de payer les militaires

Économie    Actualisé le 11.10.2025 - 21:10

Plus de 700 maçons se sont mobilisés à Sion samedi

Plus de 700 maçons se sont mobilisés à Sion samedi

Économie    Actualisé le 11.10.2025 - 20:51

Le Valais se présente devant 25'000 personnes à l'Olma à Saint-Gall

Le Valais se présente devant 25'000 personnes à l'Olma à Saint-Gall

Économie    Actualisé le 11.10.2025 - 14:33

L'Europe est avertie des risques pour la « survie » de ses abeilles

L'Europe est avertie des risques pour la « survie » de ses abeilles

Économie    Actualisé le 11.10.2025 - 12:13

Articles les plus lus