Le président d'Economiesuisse renonce à se représenter

La faîtière des entreprises helvétiques Economiesuisse aura un nouveau président l'année prochaine. Christoph Mäder, qui occupe actuellement ce poste, le quittera à la fin de son mandat.

Le président d'Economiesuisse, âgé de 65 ans, arrivera au terme de son mandat à l'automne 2026, a indiqué dimanche l'association à l'agence de presse Keystone-ATS. Et d'ajouter: 'Le comité directeur est soucieux d'assurer une succession en bonne et due forme le moment venu'.

Le changement à venir à la tête de la faîtière a été révélé par le 'Sonntagsblick'. Interrogée sur les raisons de ce changement, Economiesuisse n'a pas donné davantage d'information.

/ATS