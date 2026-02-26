Le président et directeur du WEF annonce sa démission

Le président et directeur du Forum économique mondial (WEF) Børge Brende annonce jeudi sa démission ...
Photo: KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER

Le président et directeur du Forum économique mondial (WEF) Børge Brende annonce jeudi sa démission. Le WEF avait ouvert début février une 'évaluation indépendante' pour clarifier les relations du Norvégien avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

