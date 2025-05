Après la fonte des neiges, le printemps commence toujours plus tôt en montagne. Cela influence la biodiversité, l’agriculture et l’équilibre écologique, selon une étude du WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) portant sur 25 ans de données.

Les plantes démarrent leur croissance en moyenne six jours plus tôt qu’il y a 25 ans, selon ces travaux publiés dans la revue Global Change Biology. En cause: la hausse significative des températures.

'En moyenne, après la disparition du manteau neigeux, la température ambiante est plus chaude de près de deux degrés par rapport à il y a 25 ans en raison du changement climatique', indique Michael Zehnder, biologiste au SLF, cité vendredi dans un communiqué de l'institut.

Ce réchauffement rapide a accéléré le début de la croissance des plantes, réduisant ainsi le temps entre la fin de la fonte des neiges et le verdissement des prairies.

Cela n’a pas seulement des conséquences pour le monde végétal, mais aussi pour l’économie et la société. En effet, le printemps en montagne, dont profitent excursionnistes et touristes, se trouve ainsi avancé. 'La montée à l'alpage pourrait également démarrer plus tôt à l’avenir', selon Michael Zehnder.

Jours chauds ou durée du jour

Le biologiste a constaté que dans les zones proches de la limite de la forêt, à environ 2000 mètres, les années de fonte des neiges précoce, la végétation avait besoin de plus de jours chauds pour commencer à pousser.

À haute altitude, on observe également des plantes alpines qui se développent en fonction de la longueur des jours et retardent leur germination, même s’il fait en fait déjà assez chaud. L’étude montre cependant que les communautés végétales à ces altitudes nécessitent le même nombre approximatif de jours chauds pour le début de croissance, indépendamment du moment de la fonte des neiges.

A l’avenir, la végétation devrait reverdir plus tôt qu’aujourd’hui, en particulier aux altitudes élevées. Cela a un impact sur la composition des communautés végétales. Les espèces qui réagissent en premier lieu aux journées chaudes pourraient évincer celles qui s’en tiennent strictement à la durée du jour.

Perdants et gagnants

Pour son travail, le scientifique a utilisé 40 stations météorologiques du Système intercantonal de mesure et d’information IMIS. Chacune d’entre elles est équipée d’un capteur à ultrasons qui mesure la hauteur de neige en hiver. En été, ce dernier recueille également des données et peut ainsi détecter les plantes qui poussent de plus en plus tôt.

Michael Zehnder a analysé les données de 1998 à 2023. Pour recenser la végétation à proximité des stations, le biologiste a dû se rendre lui-même sur place, à une altitude comprise entre 1700 et 2700 mètres. En effet, les stations IMIS ne permettent pas aux chercheurs de savoir quelles plantes poussent sous les capteurs.

Or, 'c’est important pour comprendre comment différentes communautés végétales réagissent de façons diverses à une fonte des neiges encore plus précoce à l’avenir et qui sont les perdants et les gagnants', conclut le chercheur.

/ATS