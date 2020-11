Le prix des appartements a augmenté en octobre

Le prix des appartements en copropriété s'est renchéri de 0,8% en octobre par comparaison avec le mois précédent.

La deuxième vague de la crise pandémique, avec la hausse du télétravail et le sentiment de sécurité que génère un investissement dans la pierre, constituent les principaux vecteurs de ce mouvement, selon le Swiss Real Estate Offer Index.

Le prix des maisons individuelles n'a lui pratiquement pas bougé dans la période sous revue, progressant de seulement 0,1%, selon le baromètre publié mardi par Immoscout 24 et Cifi.

En revanche, la dernière enquête qualifie l'évolution des prix sur les douze derniers mois de véritable boom, tant pour les appartements que pour les maisons individuelles, marqués par une appréciation dépassant les 5%.

Le directeur d'Immoscout 24, Martin Waeber, a estimé que 'les éventuels confinements temporaires, le télétravail et l'hiver qui s'annonce sont autant de facteurs qui nous poussent à passer plus de temps à notre domicile'. Selon ce dernier, la propriété du logement est associée à un sentiment de sécurité dont les gens ont encore plus besoin que d'habitude pendant la période actuelle.

M. Waeber en conclut que la deuxième vague a persuadé de nombreuses personnes qui cherchaient à acquérir un logement, mais qui voulaient au préalable savoir comment allait évoluer la pandémie avant d'acheter un bien.

Quant aux loyers des appartements, dans certaines régions comme celle de Zurich, ils ont pris le chemin inverse, affichant une léger recul. Mais en moyenne nationale, ils sont eux aussi devenus plus chers: +0,7% dans la période sous revue et même +0,8% sur les 12 derniers mois, particulièrement dans le bassin lémanique, très densément peuplé.

/ATS