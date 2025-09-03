Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Le rédacteur en chef du Journal du Jura, Laurent Kleisl, va diriger la rédaction de Canal B ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le rédacteur en chef du Journal du Jura, Laurent Kleisl, va diriger la rédaction de Canal B à Bienne. Cette télévision régionale entame son implémentation dans la zone après avoir obtenu la concession jusqu'ici attribuée à TeleBielingue.

La télévision, petite soeur de Canal Alpha, a obtenu gain de cause ce printemps face à TeleBielingue, détenue toute comme le Journal du Jura par le groupe Gassmann Media. Canal B pourra démarrer ses activités dès le 1er janvier 2026 même si un recours du groupe Gassmann est toujours pendant au Tribunal administratif fédéral (TAF) contre le retrait de sa concession.

Laurent Kleisl prendra ses fonctions de rédacteur en chef au sein de Canal B début décembre. Contacté par Keystone-ATS, le journaliste dit voir dans ce changement l'occasion de remplir une page blanche. Il ne s'exprime pas sur l'avenir du Journal du Jura.

Le siège, la rédaction et le studio principal de Canal B seront implantés dans le quartier de Mâche à Bienne, indique le nouveau média mercredi dans un communiqué. Des locaux de 850 m2 y seront aménagés. Les travaux débuteront au courant du mois de septembre. Le recrutement des collaborateurs a été lancé cet été.

/ATS
 

