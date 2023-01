Le retour de Georges Godel chez Cremo suscite la controverse

L'annonce de l'élection prochaine de Georges Godel à la présidence du groupe laitier fribourgeois en difficulté Cremo suscite la controverse dans le canton de Fribourg. Beaucoup de voix estiment que l'ancien conseiller d'Etat n'est pas l'homme de la situation.

L'élection de l'ex-grand argentier de l'Etat de Fribourg, âgé de bientôt 71 ans, devrait intervenir dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire le 3 février. Les actionnaires, réunis à huis clos selon la pratique, voteront également une modification des statuts de l'entreprise en raison de l'âge de Georges Godel.

Le choix de l'ancien agriculteur et citoyen d'Ecublens (FR) est celui de l'actionnaire principal de Cremo, avec 47%: la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie (FSFL), à Bulle. Il implique le départ forcé du président du conseil d'administration en place depuis décembre 2020 Alexandre Cotting, également agriculteur.

'Choix inquiétant'

L'information, révélée il y a dix jours par La Télé, a suscité depuis nombre de réactions négatives dans le canton. A commencer par celle d'Alexandre Cotting qui, tout en respectant la décision de se voir remercié, estime que l'homme de la situation devrait plutôt être un capitaine d'industrie, connaissant le commerce.

Le choix du centriste, qui a siégé quinze ans durant au sein du Conseil d'Etat jusqu'à fin 2021, interpelle jusqu'au Grand Conseil. Pour les députés socialistes David Bonny et Gaétan Emonet, le choix de Georges Godel 'inquiète et effraie, alors que Cremo doit se positionner dans un environnement toujours plus compétitif'.

Les deux élus cantonaux demandent au gouvernement d’indiquer ses liens avec la société et souhaitent savoir comment celui-ci se positionne face à l'élection qui s'approche. 'Cremo vit des moments ardus', notent-ils. 'Le groupe est en passe de fermer ou a fermé les sites de production de Steffisbourg (BE) et de Lucens (VD).'

Vision stratégique

'Une vision stratégique innovante et à long terme est essentielle pour garantir la prise en charge d’une part importante du lait produit par des agriculteurs fribourgeois et pour garantir les emplois', relèvent les députés. 'L’industrie alimentaire est l’un des axes essentiels du tissu économique actuel et futur du canton.'

De son côté, Georges Godel fait preuve d'une grande sérénité. Dans une interview accordée à La Gruyère, il rappelle bien connaître Cremo: 'J'ai été président de la FSFL de 2000 à 2006 et auparavant, de 1994 à 2002, administrateur de Cremo. Je connais donc l’entreprise de l’époque, mais celle-ci a bien sûr évolué depuis.'

Georges Godel ne rêvait pas nécessairement de la fonction, mais concède encore 'bien aimer relever les défis'. 'On essaiera, avec l’équipe en place, de relever celui-ci. Je suis prêt et j’ai l’énergie qu’il faut', a-t-il indiqué dans les colonnes du trihebdomadaire. De quoi asseoir la décision de la FSFL.

Expérience et personnalité

'La candidature de Georges Godel au conseil d'administration fait sens', constate ainsi dans le même journal Gabriel Yerly, président de la FSFL. 'Grâce à son expérience et à sa personnalité, il a toutes les compétences d’une personne qui sait diriger. Cremo a clairement besoin d’un tel profil', ajoute-t-il.

Cremo traverse une période difficile et évolue dans une situation financière délicate. Le groupe de Villars-sur-Glâne a essuyé une perte de 2,9 millions de francs en 2021 (2020: -3,13 millions), pour un chiffre d'affaires de 500,8 millions (+1,5%), avec 800 employés. L’année écoulée sera également déficitaire, selon Alexandre Cotting.

Georges Godel aura pour mission de remettre le navire à flot. Au-delà, l'ancien ministre est sous le coup d'une procédure pénale après la parution du livre 'Secrets et confidences d’un président'. La procédure a été ouverte par le Ministère public fribourgeois en avril dernier pour violation du secret de fonction.

Les investigations visent aussi le journaliste Jean-Marc Angéloz pour instigation à la violation du secret de fonction. Suite à ses déboires liés à son livre d'entretiens, Georges Godel avait démissionné de tous ses mandats début 2022, notamment de la présidence des Transports publics fribourgeois (TPF).

La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie a le pouvoir de faire élire quatre des sept membres du conseil d'administration. Verdict dans une dizaine de jours.

/ATS