Le risque de bulle immobilière reste modéré, selon UBS

Les prix de l'immobilier ont encore augmenté au quatrième trimestre 2024. Toutefois, le risque d'une bulle sur le marché de l'immobilier en Suisse continue de diminuer, estime UBS.

L'UBS Swiss Real Estate Bubble Index a continué de reculer au quatrième trimestre 2024, pour s'établir à 0,29 point, indique la grande banque dans un rapport présenté jeudi. A en croire cet indice, le risque de bulle immobilière demeure donc modéré.

La baisse des taux directeurs de la Banque nationale suisse (BNS) a diminué le coût de la propriété, tandis que la hausse réelle des prix a récemment ralenti. Les prix d'achat continuent toutefois d'augmenter plus vite que les revenus des ménages.

Au cours des trois derniers mois de 2024, les prix de la propriété résidentielle ont progressé de 0,6%. Par rapport à l'année précédente, ils ont même augmenté de 2,4%. Les perspectives d'avenir ne sont guère meilleures, selon UBS. Le coût des logements en propriété devrait ainsi progresser de 3 à 4% cette année.

Quant aux biens locatifs, les loyers en cours (locaux déjà occupés) et les loyers proposés (offres sur le marché) étaient supérieurs de respectivement 3,3% et 2,3% à leurs niveaux de l'année précédente.

Au niveau régional, le rapport entre le prix des logements en propriété et les revenus des ménages et entre le prix d'achat et les loyers, indicateur des déséquilibres et risques existants, s'est détérioré principalement dans le canton de Vaud. A Genève, le déséquilibre est moins marqué qu'auparavant, car l'évolution des prix dans cette région a été dernièrement inférieure à la moyenne.

En Suisse alémanique, le rapport prix-revenu et prix-loyer est particulièrement déséquilibré dans les Grisons. La raison en est le boom des résidences secondaires.

