Le salon horloger Baselworld fera son retour en mars 2022

La foire horlogère-joaillière Baselworld a annoncé mercredi qu'elle se tiendra de nouveau physiquement entre le 31 mars et le 4 avril 2022 à Bâle, après deux ans d'absence.

Après l'avoir baptisé 'Houruniverse' en 2020, la manifestation a décidé de reprendre son ancien nom 'Baselworld'.

La foire veut se consacrer désormais au segment du luxe moyen de gamme à la suite du départ des grandes maisons horlogères suisses ayant décidé d'exposer leurs nouveautés notamment au Geneva Watches and Wonders, l'ex-SIHH.

'Baselworld se tiendra en 2022 en même temps que le Geneva Watches and Wonders', a indiqué Michel Loris-Melikoff, directeur de la manifestation lors de la conférence de presse virtuelle. 'Il est encore trop tôt pour annoncer les marques qui prendront part mais nous prévoyons environ 300 exposants l'année prochaine', a complété le responsable, avant d'ajouter que Baselworld compte aussi organiser des salons plus grands notamment aux Etats-Unis et en Asie.

Le salon espère par ailleurs accueillir davantage de marques exposantes à Bâle dans les années à venir. Le nouveau Baselworld sera composé d'un tiers d'horlogers, un tiers de joailliers et un peu moins d'un tiers de spécialistes de pierres précieuses. Des acteurs du marché de l'occasion certifié dans l'horlogerie, appelée 'certified pre-owned' (CPO), seront également présents.

La manifestation 'se veut un complément important, une plateforme supplémentaire pour l'échange d'informations entre tous les acteurs de l'industrie, y compris ceux qui n'ont pas participé à Baselworld par le passé', précise la filiale de MCH dans le communiqué.

Prix plus abordables

Souvent critiqué dans le passé pour les prix pratiqués par la foire mais également les hôtels, M. Loris-Melikoff a reconnu que des prix trop élevés avaient été exercés auparavant. 'Nous pratiquerons désormais des prix réalistes', a promis le dirigeant. Baselworld a en outre mené des négociations avec les hôtels pour que ces derniers offrent des prix plus abordables.

En outre, des petites marques, avec des moyens financiers limités, pourront désormais aussi prendre part à Baselworld grâce au nouveau concept qui sera mis en place. 'Elles paieront 5000 francs pour la présence numérique sur toute l'année et pour une participation physique elles en débourseront environ 20'000', a illustré le directeur. Pour les marques ne pouvant pas payer 20'000 francs une autre solution sera également trouvée avec le concept des 'incubateurs'.

Avant la grande foire de mars 2022, Baselworld sera également présent physiquement aux Geneva Watch Days qui se tiendront fin août 2021. 'Il y a aura une dizaine de marques indépendantes qui présenteront ensemble leurs nouveautés sous la bannière de Baselworld', a précisé à AWP une porte-parole.

Une plateforme numérique sera pour sa part lancée l'automne prochain.

