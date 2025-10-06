Le taux de chômage se maintient à 2,8% en septembre

Le marché du travail suisse résiste à une conjoncture économique morose, affectée par les droits de douane américains. Le taux de chômage s'est maintenu à 2,8% en septembre, en dépit d'une augmentation du nombre de chômeurs.

En septembre, le nombre de chômeurs a augmenté de 1128 personnes, soit une hausse de 0,9% par rapport au mois précédent pour toucher 133'233 habitants, selon les chiffres publiés lundi par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Par rapport au même mois de 2024, le chômage a augmenté de 19'988 personnes, soit une poussée de 17,7%.

Le taux de chômage avait déjà grimpé à 2,8% en août, après 2,7% en juillet. En janvier et février, il atteignait 2,9% avant de très légèrement reculer.

Corrigé des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 1,3% sur un mois, affectant 139'564 personnes. Ainsi calculé, le taux de chômage a grappillé 0,1 point de pourcentage à 3,0%.

Le nombre de chômeurs âgés de 15 à 24 ans a crû de 1,3% par rapport au mois d'août, touchant 13'861 jeunes, mais de presque 16% sur un an. Le taux de chômage de cette catégorie s'est toutefois maintenu à 3,2% en septembre. Le nombre de chômeurs âgés de 50 à 64 ans a, lui, atteint 36'191 habitants, en hausse de 1,0% sur un mois mais de 17,5% sur un an. Là aussi, le taux de chômage des seniors a fait du surplace (2,5%).

En septembre, le Seco a comptabilisé 213'750 demandeurs d'emploi, soit 4660 personnes de plus qu'en août (+2,2%) et 29'377 personnes de plus qu'il y a un an (+15,9%).

A fin septembre, 3495 personnes avaient épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de juillet, soit 976 personnes de plus (+38,7%) qu'en juin.

/ATS