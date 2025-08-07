Le taux de chômage se stabilise à 2,7% en juillet

Le marché du travail suisse a fait du surplace en juillet. Le taux de chômage a stagné à 2,7%, comme déjà en juin et en mai, malgré une augmentation du nombre de chômeurs.

Au cours du mois sous revue, le nombre de chômeurs a augmenté de 2277 personnes (+1,8%) par rapport au mois précédent pour atteindre 129'154 personnes. Sur un an, le chômage a augmenté de 21'438 personnes (+19,9%), selon les chiffres publiés jeudi par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Le nombre de chômeurs corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,2% par rapport au mois précédent, pour atteindre 137'049 personnes. Le taux de chômage ajusté s'est maintenu à 2,9% en juillet.

Entre juin et juillet, le nombre de jeunes chômeurs, âgés de 15 à 24 ans, a augmenté de 7,4% à 11'496 personnes. Sur un an, cela correspond à une hausse de 16,1%. Le nombre de chômeurs âgés de 50 à 64 ans s'est stabilisé sur un mois mais a crû de presque 20% sur un an.

En tout, 209'441 demandeurs d'emploi ont été comptabilisés, soit 2573 personnes de plus qu'en juin (+1,2%). Par rapport au même mois de l'année précédente, ce nombre a donc augmenté de 30'302 personnes (+16,9%). Le taux de demandeurs d'emploi s'est maintenu à 4,4% en juillet 2025.

Selon les données disponibles à fin juillet, le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de mai s'élevait à 3037, soit 99 personnes de moins (-3,2%) qu'en avril. Le mois dernier, 39'805 postes vacants ont été annoncés aux ORP (+0,1% sur un mois).

La réduction de l'horaire de travail a touché 11'940 personnes en avril, soit 2047 de moins (-14,6%) qu'en mars, d'après les informations disponibles sur le chômage partiel. Le nombre de secteurs d'exploitation concernés après une période de saisie de trois mois a diminué de 8,6% sur un mois à 688 domaines.

