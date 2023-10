Le tunnel des pyramides d'Euseigne inauguré en Valais

Le nouveau tunnel des pyramides d'Euseigne dans le Val d'Hérens (VS) a été inauguré samedi après 18 mois de travaux et sera ouvert au trafic dans la foulée. Automobilistes et admirateurs des pyramides y gagnent en sécurité et confort.

Le nouvel ouvrage se situe dans la commune d'Hérémence, à 40 mètres de l'ancien et étroit tunnel qui datait de 1947. Long de 120 mètres, il a été entièrement réalisé dans la moraine en place, précise l'Etat du Valais samedi dans un communiqué.

Le tunnel quasiment rectiligne et répondant aux normes actuelles améliorera sensiblement la sécurité et le confort des quelque 3500 automobilistes qui empruntent quotidiennement la route cantonale qui relie Sion aux Haudères. L'ouvrage permet désormais le croisement des poids lourds et des cars postaux, jusqu'ici impossible sous les pyramides.

/ATS