Le vol spécial organisé par Swiss pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de ...
Le vol spécial de Swiss est parti d'Oman en direction de Zurich

Le vol spécial organisé par Swiss pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse a décollé d'Oman jeudi matin avec un peu de retard. Il doit arriver à Zurich vers 14h30.

Avec ce vol, la compagnie souhaite 'apporter une contribution concrète et soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile', avait-elle annoncé mercredi. Cet Airbus A340 peut accueillir 211 passagers.

Ceux-ci peuvent voler à un tarif préférentiel, qui ne couvre pas les coûts de la compagnie. Le vol est effectué en étroite coordination avec le DFAE mais ce n'est pas un vol d’évacuation subventionné, a précisé Swiss.

Sur place, la situation reste tendue au Moyen-Orient, au sixième jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran: le nombre de touristes suisses bloqués se monte à 5200 au moins, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

