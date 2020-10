Léger rebond des prix à la production et l'importation en septembre

Les prix à la production et l'importation ont affiché un léger rebond de 0,1% en septembre, comparé au mois précédent. La hausse reflète pour l'essentiel des tarifs plus élevés pour la ferraille et les métaux ainsi que les produits semi-finis en métaux.

L'indice des prix compilé par l'OFS s'est établi pendant le mois sous revue à 98 points, après 97,9 points en août. En variation annuelle, le niveau des prix à la production et l'importation présentait toujours un recul, soit de 3,1% en septembre, contre un tassement de 3,5% en août.

La progression de l'indice des prix à la production (+0,1% à 98,2 points) par rapport au mois précédent est due notamment à la hausse des prix de la ferraille. Le lait cru et les légumes frais ont aussi renchéri.

Au niveau de l'indice des prix à l'importation (stable à 97,5 points), l'OFS a observé des baisses de prix par rapport à août 2020, en particulier pour les hydrocarbures. Le diesel, les articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, le mazout et les automobiles sont également devenus meilleur marché.

Des hausses de prix ont par contre été enregistrées pour les métaux non ferreux et produits en métaux non ferreux, l'essence et l'habillement.

