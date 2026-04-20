Leica trouve un partenaire chinois pour ses futurs capteurs

La marque allemande d'appareils photo haut de gamme Leica a annoncé lundi un partenariat avec ...
Leica trouve un partenaire chinois pour ses futurs capteurs

Leica trouve un partenaire chinois pour ses futurs capteurs

Photo: KEYSTONE/DPA/ANDREAS ARNOLD

La marque allemande d'appareils photo haut de gamme Leica a annoncé lundi un partenariat avec l'entreprise chinoise Gpixel afin de développer ses propres capteurs d'image, une collaboration destinée à 'repousser les limites de la photographie numérique'.

Les deux entreprises vont combiner leurs expertises en technologies d'imagerie pour développer un 'capteur d'image haute performance' destiné aux futurs appareils Leica, selon un communiqué, sans préciser toutefois de calendrier pour un premier lancement.

Le fabricant du légendaire appareil photo 'M' a produit dans le passé ses propres capteurs, avant de s'appuyer sur des fournisseurs externes, essentiellement le japonais Sony, pour équiper ses appareils.

Ces composants permettent notamment une meilleure gestion de la lumière, comme en situation de contre-jour.

Née à Wetzlar, dans le centre de l'Allemagne, la marque à la pastille rouge, prisée des professionnels comme des passionnés de photographie, résiste grâce à un positionnement de niche sur un marché de la photo archi-dominé par les géants japonais tels que Sony, Canon et Nikon.

Après une décennie difficile dans les années 2000, Leica a su rebondir en embrassant la technologie numérique qui représente aujourd'hui l'essentiel des ventes. Son chiffre d'affaires a frôlé la barre des 600 millions d'euros pour l'exercice 2024-2025, clos en mars.

La Chine est un marché clé pour Leica, qui y mène d'autres partenariats technologiques, notamment avec les géants des smartphones Xiaomi et Huawei.

Elle renforce désormais ses liens avec Gpixel, fondée en 2012 et spécialisée dans les capteurs d'image.

L'entreprise est présente en Chine, avec une base industrielle à Changchun, dans la province du Jilin, au Japon, et en Belgique, à Anvers, où se trouve son centre européen de développement.

Ses actions sont cotées depuis la semaine dernière à la Bourse de Hong Kong.

Andreas Kaufmann, président du conseil de surveillance et actionnaire majoritaire de Leica, s'est félicité dans le communiqué de la 'collaboration de longue date avec Gpixel' censée donner naissance à un 'véritable capteur Leica, qui réunira le meilleur de l'ingénierie issue de Wetzlar, Anvers et Changchun'.

/ATS
 

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