Les 116 blessés ont été identifiés
Les opérations d’identification menées par la Police cantonale valaisanne, le Disaster Victim ...
RFJ
Photo: Alerte Info
Actualités suivantes
L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026
Économie • Actualisé le 05.01.2026 - 13:07
La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026
Économie • Actualisé le 05.01.2026 - 10:42
Articles les plus lus
La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026
Économie • Actualisé le 05.01.2026 - 10:42
La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026
Économie • Actualisé le 05.01.2026 - 10:42
L'Iran sera frappé durement si des manifestants sont tués (Trump)
Économie • Actualisé le 05.01.2026 - 03:32
Le pétrole se contracte après l'ingérence US au Venezuela
Économie • Actualisé le 05.01.2026 - 07:36