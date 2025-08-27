Les CFF enregistrent un résultat en demi-teinte au premier semestre

La situation financière des CFF est toujours tendue. Le bénéfice s'élève à 48 millions de francs ...
Les CFF enregistrent un résultat en demi-teinte au premier semestre

Les CFF enregistrent un résultat en demi-teinte au premier semestre

Photo: KEYSTONE/DPA/BODO MARKS

La situation financière des CFF est toujours tendue. Le bénéfice s'élève à 48 millions de francs au premier semestre, soit trois millions de moins qu'à la même période en 2024. Le trafic marchandises, en difficulté, est l'une des raisons de ce résultat en demi-teinte.

La situation financière reste 'tendue' et l'endettement demeure 'élevé', indiquent les CFF mercredi dans un communiqué. Des coûts d'entretien élevés et la baisse des recettes du trafic marchandises ont grevé le résultat semestriel, ajoute la régie.

Des liaisons de trafic combiné de marchandises ont été supprimées cette année en raison d'un fort déficit. Des postes ont aussi été biffés.

Les CFF disent en outre devoir investir davantage dans l'entretien des infrastructures au vu de la hausse du nombre de personnes prenant le train. Un peu plus de 1,4 million de personnes ont utilisé chaque jour ce moyen de transport au premier semestre 2025, soit 4,8% de plus qu'à la même période l'année dernière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Après un solide semestre, Lego veut continuer sa percée

Après un solide semestre, Lego veut continuer sa percée

Économie    Actualisé le 27.08.2025 - 10:17

La BNS analyse l'impact des droits de douane (Martin)

La BNS analyse l'impact des droits de douane (Martin)

Économie    Actualisé le 27.08.2025 - 10:13

Décapitée, la BC de Bâle-Campagne hérite d'un président intérimaire

Décapitée, la BC de Bâle-Campagne hérite d'un président intérimaire

Économie    Actualisé le 27.08.2025 - 08:15

Stadler améliore sa rentabilité sur six mois

Stadler améliore sa rentabilité sur six mois

Économie    Actualisé le 27.08.2025 - 07:45

Articles les plus lus

Givaudan renouvelle ses organes dirigeants

Givaudan renouvelle ses organes dirigeants

Économie    Actualisé le 27.08.2025 - 06:37

Etats-Unis: la surtaxe douanière sur les biens indiens passe à 50%

Etats-Unis: la surtaxe douanière sur les biens indiens passe à 50%

Économie    Actualisé le 27.08.2025 - 06:45

Stadler améliore sa rentabilité sur six mois

Stadler améliore sa rentabilité sur six mois

Économie    Actualisé le 27.08.2025 - 07:45

Décapitée, la BC de Bâle-Campagne hérite d'un président intérimaire

Décapitée, la BC de Bâle-Campagne hérite d'un président intérimaire

Économie    Actualisé le 27.08.2025 - 08:15