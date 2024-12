Les CFF, numéro 2 des compagnies européennes après Trenitalia (ONG)

La meilleure compagnie ferroviaire en Europe est Trenitalia, suivie des CFF, selon l'ONG Transport & Environment, qui a publié lundi un classement de 27 compagnies évaluées selon divers critères comme le prix ou la fiabilité. Eurostar arrive en queue de peloton.

Le train 'est le pilier de la mobilité dans la plupart des pays en Europe, un pilier de la mobilité qui est souvent pointé pour ses défaillances', a expliqué Victor Thévenet, coordinateur des sujets ferroviaires au sein du groupe de réflexion.

Transport and Environement (T&E) souhaite avec cette étude proposer un cadre de comparaison complet, permettant aux compagnies de s'inspirer des bonnes pratiques pour progresser, et inciter les Etats à mettre en place des régulations plus favorables au train.

Huit critères

Une série de huit critères ont été retenus pour réaliser l'évaluation des compagnies sur leurs liaisons moyenne et longue distance, le plus important étant le prix. La fiabilité, les programmes de réduction disponibles, les politiques de compensation, l'expérience voyageurs et l'existence de trains de nuit ou de places pour les vélos sont aussi pris en compte.

La compagnie la mieux notée est Trenitalia - avec un score final de 7,7 sur 10 - qui propose l'un des meilleurs rapports qualité-prix du continent, selon T&E. Elle excelle dans quasiment toutes les catégories, à l'exception de l'offre pour les vélos.

Elle est suivie des CFF, avec un score final de 7,4 à égalité avec la compagnie RegioJet, qui exploite des trains en République Tchèque et vers les pays frontaliers. La compagnie helvétique obtient notamment un 9,7 pour les réservations et un 8 pour l'expérience voyageurs.

A l'aune des prix des billets, les CFF sont notés 7,1, ils obtiennent 7,8 pour la fiabilité et 7,6 pour l'offre pour vélos. En revanche leur politique de remboursement obtient le faible score de 5 et l'offre de trains de nuit un petit 3,5.

La pire est la plus chère

La compagnie autrichienne ÖBB arrive quatrième et la SNCF cinquième, grâce notamment à une 'très bonne expérience voyageur, une politique de remboursement intéressante et son offre de trains de nuit', selon Victor Thévenet.

La compagnie française propose elle aussi 'un bon rapport qualité prix en Europe', assure-t-il mais des axes de progrès existent car ses tarifs restent élevés et 'il y a encore des problèmes de fiabilité, annulations et retards'. 'La politique vélo n'est pas avantageuse du tout', précise en plus M. Thévenet.

Tout en bas du classement, on retrouve Ouigo - filiale à bas coût de la SNCF - à la 25e position, qui malgré des prix ultra compétitifs - deuxième opérateur le moins cher d'Europe - pâtit d'une absence de tarifs réduits et d'une fiabilité médiocre.

Mais la pire compagnie du continent est aussi la plus chère, selon T&E. Eurostar est 27e, jute derrière la Grecque Hellenic Trains. L'ONG souligne que les prix, deux fois plus élevés que la moyenne européenne, ne garantissent pas la qualité de service.

La compagnie - détenue majoritairement par SNCF Voyageurs - souffre selon le classement d'un manque fiabilité qui alourdit sa note finale.

