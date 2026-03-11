Les CFF ont enregistré un record d'affluence en 2025

En 2025, les CFF ont enregistré taux d'affluence record, avec 1,43 million de passagers. Malgré 20'000 chantiers, la ponctualité du réseau a légèrement augmenté et la réorientation du trafic marchandises 'suit son cours'.

L'an dernier, 94,1% des trains sont arrivés à l'heure, contre 93,2% en 2024, annoncent les CFF mercredi. Le nouvel horaire pour la Suisse romande et un regroupement des travaux, effectués lors d'interruptions globales, ont participé à ce progrès, selon eux.

Si la demande a augmenté, les frais d'exploitation, de maintenance et d'énergie aussi. Les CFF constatent aussi un recul des produits du trafic marchandises.

L'entreprise a généré un bénéfice de 496 millions de francs, presque le double des 275 millions atteints en 2024. Mais il est dû à des 'effets positifs uniques' et ne contribue ainsi pas à la réduction de la dette, note-t-elle.

Les CFF doivent encore se pencher sur divers défis, comme le retard des trains étrangers aux gares frontières. La sécurité reste aussi un 'thème central'.

/ATS
 

