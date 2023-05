Les Etats-Unis font un pas de plus vers un défaut sur leur dette

Les Etats-Unis se sont rapprochés lundi d'un potentiel défaut sur leur dette publique après avoir récolté moins d'impôts que prévu. Le pays s'avance vers le moment où il ne pourra plus faire face à ses obligations, a averti la secrétaire américaine au trésor.

Dans un courrier adressé au président républicain de la chambre des représentants, Kevin McCarthy, et rendu public par le trésor, Janet Yellen a estimé que le mur de la dette pourrait être atteint 'dès le 1er juin'.

'Notre meilleure estimation est que nous ne serons plus en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations du gouvernement au début juin et potentiellement dès le 1er juin', a-t-elle écrit au dirigeant républicain.

Cela ne signifie pas un défaut dès le mois prochain mais les Etats-Unis, qui jusqu'ici avaient pu éviter de fermer des services en jouant sur les différentes lignes comptables, se retrouveraient cette fois dans une situation économique nettement plus précaire.

Course contre la montre

Concrètement, le trésor serait dans l'obligation de choisir entre ses différentes dépenses contraintes, ce qui pourrait l'obliger à fortement limiter certaines, notamment celles relatives aux prestations de santé ou de retraite, afin de pouvoir continuer à remplir ses obligations relatives à ses prochaines échéances liées à sa dette.

Dans un communiqué, le service du budget du congrès (CBO) a confirmé les estimations du trésor, jugeant que 'dans la mesure où la campagne de déclarations sur le revenu a été plus faible qu'initialement anticipé, nous estimons désormais qu'il y a un risque significativement plus élevé que le trésor ne dispose plus des fonds nécessaires dès le début juin'.

Le congrès américain doit régulièrement voter afin de relever le plafond d'endettement de l'Etat fédéral, une procédure réalisée à 78 reprises depuis le début des années 1960, le plus souvent sans débat particulier.

Mais cette année, les républicains, qui disposent depuis le début 2022 d'une légère majorité à la chambre, refusent d'accorder ce qu'ils estiment être un chèque en blanc en faveur du gouvernement du président américain Joe Biden. Ils veulent au contraire qu'une hausse de ce plafond soit couplée à une coupe drastique des dépenses fédérales.

Dans un communiqué, la présidence a annoncé que M. Biden a appelé lundi Kevin McCarthy afin de le convier à une réunion le mardi 9 mai, en présence des principaux responsables démocrates et républicains du congrès.

/ATS